45 minuten dood en dan weer tot leven gewekt: dokters konden hart van Amerikaan toch weer doen kloppen

Nadat Michael Knapinski (45) in de besneeuwde bergen verdwaald raakte en pas een dag later werd teruggevonden, overleed hij op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Tot 45 minuten later zijn hart toch weer begon te kloppen. Met dank aan de hartlongmachine, die ook bij ons in de cardiochirurgie wordt gebruikt. “Wat de artsen deden om mij in leven te houden, is fantastisch”, zegt de man.