Een trein om het half uur in elk station, meer treinen ’s avonds en tijdens de weekends: wie zal dat betalen?

Een trein om het half uur in elk station, meer treinen ’s avonds en tijdens de weekends, meer internationale nachttreinen en extra investeringen in spoorinfrastructuur en rollend materiaal. De nieuwe minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) legt de lat voor de NMBS bijzonder hoog. “Het is goed om veel ambitie te hebben, maar als de centen niet volgen, heeft het geen zin.”