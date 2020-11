Rode Duivels spelen woensdag ‘finale’ tegen Denemarken, dat IJsland aftroeft en het spannend houdt voor groepswinst

De Rode Duivels moeten woensdag nog vol aan de bak. Om groepswinnaar te worden en zich te plaatsen voor de halve finales van de Nations League, moeten ze nog een puntje pakken tegen Denemarken, dat IJsland klopte dankzij twee penalty’s en het zo spannend houdt.

De voorbereiding van de Denen was nochtans niet vlekkeloos verlopen. Bondscoach Kasper Hjulmand vreesde zijn topspelers uit de Premier League te moeten missen door de reisrestricties in het Verenigd Koninkrijk. Maar uiteindelijk konden doelman Schmeichel, verdedigers Christensen en Vestergaard – dat zijn de belangrijkste drie – en de anderen toch afreizen en in actie komen. Voor de doelpunten rekende Hjulmand onder meer op Christian Eriksen – de Inter-middenvelder was in zijn laatste vier interlands immers goed voor drie goals. En ja hoor: na twaalf minuten trof hij al raak. Nadat Skulason (ex-Lokeren) Wass had neergelegd, mocht Eriksen aanleggen vanaf de stip, en hij faalde niet.

Veel meer gebeurde er voor rust niet, al viel er wel nog minder nieuws te noteren voor Denemarken. Na een botsing met Gudmundsson moest Schmeichel worden verzorgd en uiteindelijk werd hij aan de rust ook gewisseld, Ronnow loste hem af. Die moest laat in de tweede helft redding brengen op een kopbal van Palsson, maar gaf zich alsnog gewonnen in de 85ste minuut, toen Kjartansson scoorde. De Denen treurden al, maar kregen in de toegevoegde tijd zowaar een tweede penalty, die Eriksen opnieuw omzette. Ze wonnen zo alsnog, hebben nu tien punten en kunnen mits een stuntzege in België nog met groepswinst aan de haal. Ze recupereren ook nog Tottenham-middenvelder Hojbjerg, terwijl de Duivels het zonder de geschorste Meunier en Witsel moeten doen.