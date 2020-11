Het voltooide leven van de engel van Vlaanderen: Lutgart Simoens is niet meer

Ze was de stem die warmte en troost bracht, op zondagavond. Lutgart Simoens was decennialang dé radiostem van Vlaanderen. Haar leven, met veel successen en een populariteit die nooit taande maar ook meer pijn en ongeluk dan een mens kan dragen, beschouwde ze al een tijdje als “voltooid”. Nu is de Engel van Vlaanderen er niet meer. “Ik heb fantastische dingen beleefd, maar het is genoeg geweest.”