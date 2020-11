REACTIES. Rode Duivels fier op over-mijn-lijk-mentaliteit, Mertens na doelpunt in Leuven: “Niet zo leuk zonder publiek”

De Rode Duivels hebben Engeland met 2-0 geklopt in de Nations League. In een wedstrijd met twee gezichten, maar dus wel met de drie punten. “Dit was niet onze beste wedstrijd. Maar dit moeten we ook afwerken.”

Toby Alderweireld gaf toe dat de eerste helft goed was, maar de tweede helft beter kon. “In de eerste helft hadden we controle, daarna niet meer. Maar dit moeten we ook kunnen”, stelde de verdediger. “We wilden meer voetbal brengen, maar het kwam er gewoon niet. Dan zijn de drie punten het belangrijkste, zeker tegen deze goede tegenstander. De Engelsen gingen in de tweede helft meer op balbezit spelen.”

Veel kansen leverde dat wel niet op. “Zeker gezien hoeveel druk en balbezit de Engelsen hadden. We gaven weinig kansen weg. We hebben hard gewerkt, zowel als verdediging als middenveld. Dit was voetballend niet onze beste wedstrijd, maar de over-mijn-lijkmentaliteit was aanwezig.”

Mertens: “Scoren zonder publiek is niet hetzelfde”

Scoren in Leuven als Leuvenaar: Dries Mertens slaagde erin. “Ja, da’s leuk maar zonder publiek is dat niet hetzelfde (lacht). Als je hem raakt, is het leuk om te zien. Na rust ging het achteruit, maar we mogen ook wel eens blij en positief zijn. 2-0 tegen Engeland: hoe maakt niet uit.

Er zijn werkpunten, maar we scoren twee keer tegen een ploeg die niet veel goals slikt en me tvijf achterin speelt. Tegen Frankrijk slikten we één goal en hadden we zogezegd slecht gespeeld. Nu kloppen we Engeland en mogen we gewoon blij zijn. Jammer dat Denemarken scoort en we nog vol aan de bak moeten, maar we gaan vol voor de groepswinst.”

Tielemans: “Overwinning doet deugd”

Youri Tielemans scoorde voor het land van zijn werkgever, Leicester City. “Deze overwinning doet deugd. De tweede helft hebben we veel verdedigd. We konden de bal te weinig bijhouden. Dit moeten we analyseren, zodat we het beter kunnen doen in de volgende wedstrijd. Defensief stond het goed, want ze konden enkel acties doen en een doelpunt hebben we niet geïncasseerd.”

Denayer: “Ik heb Lukaku bedankt in de kleedkamer”

Jason Denayer speelde een solide wedstrijd centraal achterin, maar werd wel gered op de lijn door Romelu Lukaku toen hij na een kwartier een kopduel verloor van Harry Kane. “Ik heb Lukaku bedankt in de kleedkamer. Hij heeft mij gered. Het is altijd moeilijk om tegen Kane te spelen. Hij is technisch heel sterk en zet goed zijn lichaam. Ik heb alles gegeven en dat volstond, want hij heeft niet gescoord.”

“Collectief hebben we stevig afgezien en dat is raar voor België. We kwamen moeilijk onder de hoge pressing van Engeland uit en konden de bal niet genoeg in de ploeg houden. Dat hadden we beter moeten doen. Maar we hebben vanavond een andere kant van onszelf laten zien: solide achterin en efficiënt voorin. Dat is niet echt onze normale stijl van spelen, maar het is positief dat we geen doelpunten hebben tegen gekregen.”