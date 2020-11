Roberto Martinez viert jubileum met overwinning: “Voetbal draait niet enkel om mooie dingen doen met een bal”

Bondscoach Roberto Martinez was een tevreden man na zijn vijftigste interland als Belgisch bondscoach (2-0 tegen Engeland, red.). “We toonden de mentaliteit van een winning team.”

De Spanjaard was tevreden met nog maar eens een overwinning in zijn vijftigste wedstrijd als bondscoach van België. “Leuk als je een jubileum kan vieren met een zege. We hebben ons moeten tonen op verschillende aspecten van het voetbal en hadden een goede focus. Het eerste halfuur was bijzonder klinisch van onze kant. In de tweede helft moesten we vooral verdedigen rond onze zestien. Maar we hielden goede concentratie. De Engelsen moesten risico’s nemen met een hoge druk en meer balbezit. Als wij aan de bal waren, misten we de controle die we anders in balbezit hebben. De tegenaanval was ook onvoldoende. Maar we toonden wel de mentaliteit van een ‘winning team’.”

De mentaliteit: dat wilde Martinez onthouden. “Deze clean sheet houden in deze omstandigheden was belangrijk. We toonden een ander aspect in goed voetbal spelen. Dit was professioneel spelen. Ik zou zeggen dat we maar een pass weg waren van een goede actie in die tweede helft, maar de Engelsen zetten veel spelers tussen de linies. En daar hadden we het moeilijk mee. We gaven de eerste twintig minuten van de tweede helft te makkelijk de bal weg. Dat de score in ons voordeel speelde, hebben we goed gebruikt. In dat opzicht speelden we een goede partij. Die grote kansen in de eerste helft: daar waren we erg klinisch. De vrije trap van Dries Mertens was uitzonderlijk. Ik onthou deze mentaliteit: voetbal draait niet alleen om mooie dingen met een bal doen, maar ook met een mentaliteit te winnen.”

Gareth Southgate prijst zijn team ondanks nederlaag: “Creëerden meer kansen dan op Wembley”

De Engelse bondscoach Gareth Southgate toonde zich na afloop erg tevreden over zijn team. De Engelsen zijn dan wel uitgeschakeld voor de Final Four, maar Southgate verliet het terrein met opgeheven hoofd. “We hebben het België vandaag heel lastig gemaakt en meer kansen gecreëerd dan vorige maand op Wembley”, zei Southgate op de persconferentie achteraf.

“We houden niet van verliezen, maar dit team verdient enorm veel krediet”, begon Southgate. “We missen verschillende heel belangrijke spelers en toch hebben we het België, een fantastische ploeg, erg lastig gemaakt. Ik ben heel tevreden over de prestatie van de spelers. Iemand als Jack Grealish, die voor het eerst startte in een duel met inzet, was fantastisch. Zonder Raheem Sterling en Marcus Rashford verloren we veel snelheid voorin. We hebben dan maar op een andere manier kansen gerecreëerd. We hadden veel meer kansen dan vorige maand op Wembley tegen België. Als we op deze manier de komende maanden blijven spelen, gaan we veel meer matchen winnen dan verliezen.”

Southgate zag de voorbije dagen al enkele spelers afhaken voor de interland tegen de Rode Duivels en daar kwamen zondag nog Raheem Sterling (voor de aftrap) en Jordan Henderson (tijdens de rust) bij. “Heel jammer”, erkende Southgate. “Raheem miste vrijdag de training door een kleine blessure aan de dij. We hebben hem zaterdag nog proberen klaar te stomen, maar dat lukte niet. Woensdag zal hij ook niet spelen, volgend weekend in clubverband waarschijnlijk. In het geval van Henderson gaat het om een spierblessure. Ik kan over de ernst nog niet veel zeggen.”