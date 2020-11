Fiere Vincent Kompany speecht voor U21

Anderlecht speelde een oefenmatch tegen Charleroi. Paars-wit trad voornamelijk aan met jonkies - alleen Milic en Dauda waren ouder - maar won in het Stade de Pays wel met 0-2. De goals werden gescoord door Nils De Wilde en uitblinker Theo Leonie. Vincent Kompany was in de wolken met de prestaties van zijn U21, want Charleroi trad wel aan met grote namen als Morioka, Gillet Penneteau,...

De RSCA-coach gaf een speech in de kleedkamer. Hij vertelde aan Stroeykens, Debast, Leonie, Kalulika...hoe fier hij was: “Beseffen jullie wel dat het niet evident is om met zo’n jeugdig team een ploeg te kloppen die echt mannenvoetbal speelt?”

Kompany verwerkte zo het 1-3 verlies in de oefenmatch van vrijdag tegen Lens. Daar kwamen wel A-kern-spelers zoals Vlap en Bakkali in actie, maar die ploeg ontgoochelde.