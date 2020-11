Witsel en Meunier zijn geschorst bij Rode Duivels, wie vervangt hen in ‘finale’ tegen Denemarken? Er zijn meerdere opties

Axel Witsel en Thomas Meunier pakten hun tweede gele kaart in deze voorronde en zijn woensdag geschorst tegen Denemarken. Bondscoach Martinez zal dus aan zijn team moeten sleutelen. Eden Hazard testte zaterdag alvast opnieuw positief op corona en wordt niet meer bij de selectie verwacht.

LEES OOK. Rode Duivels spelen woensdag ‘finale’ tegen Denemarken, dat IJsland aftroeft en het spannend houdt voor groepswinst

Wie vervangt Witsel?

Er zijn verschillende mogelijkheden. De grootste mogelijkheid is dat Martinez Kevin De Bruyne terugtrekt op het middenveld om naast Tielemans te spelen. Zo was het ook geweest indien Eden Hazard speelklaar was geweest. Dan moet er wel iemand op de rechterkant in de aanval komen te staan. Daar zijn verschillende mogelijkheden: Dennis Praet, Yari Verschaeren en Jérémy Doku. Doku zat wegens een gebrek aan fitheid tegen Engeland evenwel niet op de bank. Martinez verwacht hem wel klaar voor woensdag.

Een andere mogelijkheid is Dennis Praet of Leander Dendoncker op de plaats van Witsel zetten. Voor Dendoncker is er mogelijk een probleem, want hij zat niet op de bank wegens kniepijn. Dendoncker trainde zondagochtend wel en de bondscoach verwacht dat hij speelklaar is voor Denemarken.

Wie vervangt Meunier?

Anders dan bij de vervanging voor Witsel zal de bondscoach hier wellicht niet beginnen te schuiven. Martinez heeft op de rechterflank verschillende mogelijkheden in zijn huidige selectie: Nacer Chadli, Thomas Foket en mogelijk zelfs Dennis Praet.

Bij elk van die spelers zijn er vragen te stellen. Chadli speelde nog maar elf minuten dit seizoen bij zijn club Basaksehir en zijn optreden tegen Zwitserland woensdag was zeker niet overtuigend. Foket was 3,5 jaar geen Rode Duivel en werd pas later opgeroepen omdat Saelemaekers niet fit was. Praet kan op de rechterkant uit de voeten maar heel die flank voor zijn rekening nemen? Dat is een hele opdracht.