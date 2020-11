Jan Vertonghen als de geknipte kapitein: “Kapper is eerste beroep van Mertens”

Jan Vertonghen speelde tegen heel wat ex-ploegmaats van bij Tottenham: Kane, Dier, Trippier… Niet simpel, maar uiteindelijk bleek de aanvoerder de geknipte man om de nul te houden. Dat mag u letterlijk nemen, want Dries Mertens zette voor de match de tondeuse in zijn haar. “Het eerste beroep van Dries is kapper”, grapte Vertonghen.

“Alhoewel, ik zag foto’s van de achterkant en dat was toch niet zo goed. Neen, in coronatijden moeten we in onze bubbel blijven en ik vroeg Mertens om de tondeuse mee te brengen.” (lacht)

“Op het veld toonden we ons wel volwassen. Vroeger verloren we al eens matchen als we onder lagen, maar nu stond het snel 2-0 en moesten we het spel niet meer maken. Misschien moesten we meer doen in balbezit, want als het lukte kwamen we er toch goed uit. Woensdag tegen Denemarken willen we alvast de kwalificatie voor eindfase van de Nations League veiligstellen. De coach wakkert steeds weer het gevoel aan dat dit een trofee is en deze generatie verdient een prijs. Ik ben nu wel wat vermoeid na twee intensieve matchen, maar we gaan alles doen om die match tegen Denemarken te winnen.”