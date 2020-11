Boris Johnson in quarantaine na contact met persoon die Covid-19 heeft

De Britse premier Boris Johnson is in afzondering gegaan na een contact met een persoon die positief heeft getest op Covid-19, zo meldde een woordvoerder van Downing Street zondagavond.

De regeringsleider, die eind maart ernstig ziek werd als gevolg van het coronavirus, voelt zich “goed” en heeft “geen enkel symptoom” van de ziekte, preciseerde de woordvoerder. Hij voegde eraan toe dat de premier vanuit Downing Street blijft voortwerken, onder meer “aan het antwoord van de regering op de pandemie van het coronavirus”.

Hoelang Johnson in quarantaine moet blijven werd niet gespecificeerd, maar volgens de regels van de gezondheidsdienst NHS moeten de Britten na een hoogrisicocontact twee weken in afzondering blijven.

Johnson ontmoette donderdagochtend in Downing Street een aantal parlementsleden, onder wie Lee Ashfield, die later symptomen ontwikkelde en positief testte op het virus. De ontmoeting duurde ongeveer 35 minuten.

De premier wil tijdens zijn zelfisolatie het volk toespreken, en zal daarover later meer informatie geven. Er wordt ook bekeken of hij vanop afstand kan deelnemen aan de zittingen in het parlement.

Intensieve zorg

Johnson lag in april ongeveer een week in het ziekenhuis met Covid-19, waarvan drie dagen op de intensieve zorgen. Een eerdere besmetting is geen garantie voor immuniteit, is al door veel gevallen van herbesmetting gebleken.

Het Verenigd Koninkrijk is het in absolute cijfers zwaarst getroffen land in Europa door het virus, met al meer dan 52.000 doden. Het land bevindt zich momenteel in zijn tweede lockdown, die normaal gezien loopt tot 2 december.