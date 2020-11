Barack Obama vergelijkt Donald Trump met dictator: “Denkt dat alles mag om aan de macht te blijven”

Er is meer dan één verkiezing nodig om de verdeeldheid die Donald Trump aanwakkerde in de Verenigde Staten te doen keren. Dat heeft ex-president Barack Obama gezegd in een interview met BBC. In een interview met CBS vergeleek hij zijn opvolger dan weer met een dictator die alles doet om aan de macht te blijven.

De overwinning van Obama’s ex-vicepresident Joe Biden is slechts een eerste stap om de verdeeldheid in het land te herstellen, die volgens hem nog groter is geworden sinds Donald Trump president werd.

“We zijn erg verdeeld vandaag, duidelijk meer dan toen ik voor het eerst campagne voerde voor de presidentsverkiezingen in 2007 en won in 2008”, aldus Obama in een interview aan BBC naar aanleiding van het verschijnen van zijn autobiografie. Dat is deels te wijten aan het feit dat Donald Trump “de verdeeldheid heeft aangewakkerd omdat die zijn beleid hielp”.

Obama betreurt dat “waanzinnige complottheorieën” en “het verval van de waarheid” de polarisatie hebben vergroot. “Er zal meer dan één verkiezing nodig zijn om die trends te doen keren”, zei hij. Volgens Obama moet de polarisatie niet enkel door politici bestreden worden, maar is er ook nood aan structurele veranderingen en moeten mensen naar elkaar luisteren en op zoek gaan naar een “gezamenlijke reeks feiten” waarmee ze akkoord kunnen gaan.

“Wat interessant en jammer is tijdens deze verkiezing, is dat het gebrek aan trouw aan de waarheid gevolgen heeft wanneer die gepromoot wordt door de belangrijkste verkozene in het land”, zei Obama nog, verwijzend naar president Trump. Die weigert zijn nederlaag toe te geven, een week nadat Joe Biden werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. De Democraat verzamelde 306 kiesmannen, de president slechts 232. Trump beschuldigt de Democraten ervan de verkiezing te hebben vervalst.

Zoals een dictator

Ook CBS zond zondag een interview met Obama uit, in het programma ‘60 Minutes’. Daar vergeleek de voormalige president zijn opvolger met een dictator. Over Trumps beweringen van kiesfraude zei Obama: “Het is nog een stap in het delegitimeren van niet alleen de komende regering-Biden, maar democratie in het algemeen. En dat is een gevaarlijk pad.”

“De laatste jaren is er een gevoel geweest dat letterlijk alles mag en gerechtvaardigd is om macht te krijgen.” Volgens Obama is dat niet alleen in de VS zo, want over de hele wereld zijn er “sterke mannen en dictators die denken dat ze gelijk wat kunnen doen om aan de macht te blijven: ‘Ik kan mensen doden, ik kan ze in de gevangenis gooien. Ik kan vervalste verkiezingen organiseren. Ik kan journalisten onderdrukken.’”

“Maar dat is niet wie wij zouden moeten zijn. En ik denk dat een van de signalen die Joe Biden naar de wereld moet sturen is: ‘Nee, die waarden die we predikten en geloofden en aanhingen, daar geloven we nog steeds in.’”