Politievakbond houdt “boetestaking” na geweld tegen agenten

Politievakbond NSPV roept agenten op om deze maandag in het hele land géén verkeers- en coronaboetes uit te schrijven. De boetestaking is een reactie op de beslissing van het Brusselse parket om drie mannen die enkele agenten aanvielen, meteen weer vrij te laten. De vakbonden voelen zich niet gesteund door de politiek. “Het is een noodkreet”, zegt NSPV.