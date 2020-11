Weer naar school met een boekentas en een regenjas

Het is maandag gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met af en toe nog wat lichte regen of enkele buien, vooral dan voor het zuiden en het oosten van het land. In de loop van de namiddag wordt het meestal droog en komen er meer opklaringen vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 8 graden op de Hoge Venen en 13 graden in Laag- en Midden-België. De zuidwesten- tot westenwind waait matig en aan zee vrij krachtig met windstoten rond 50 km/u, zegt het KMI.

De weersverwachtingen voor maandag. Foto: KMI

Maandagavond is het droog met opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen, gevolgd door wat lichte regen of motregen. De minima liggen tussen 6 graden op de Hoge Venen en 11 graden aan zee. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Dinsdag blijft het vrijwel droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima schommelen tussen 9 en 13 graden. De wind is matig, aan zee soms vrij krachtig, uit zuidwest.

Woensdag wordt het, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, vrij zonnig. In de loop van de namiddag verschijnen er meer wolkenvelden over het westen, dit als voorloper van een zwakke storing die woensdagnacht door het land trekt. Met maxima van 10 graden in de Hoge Venen tot 15 graden in de Kempen is het zacht voor de tijd van het jaar. De zuidenwind waait matig.