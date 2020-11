Greenpeace: “Energieleveranciers produceren steeds vaker echt groene stroom”

Ook grote energieleveranciers zetten steeds meer in op hernieuwbare energie. Dat blijkt uit mijngroenestroom.be, het jaarlijkse klassement van energieleveranciers door Greenpeace. De milieuorganisatie wijst erop dat als ze echt groen willen zijn, ze meer moeten investeren.

Dat de energietransitie definitief is ingezet, beseffen ook grote spelers als Engie-Electrabel en Total-Lampiris. De bedrijven verschuiven steeds meer naar hernieuwbare energie, ook al blijven ze inzetten op “onbetrouwbare kernenergie” of “vervuilende gascentrales”, stelt Greenpeace.

De energieleveranciers die willen inzetten op windenergie en windmolens op land willen plaatsen, botsen op heel wat obstakels, blijkt nog. De langdurige procedures, wijzigende wetgeving en lokale protesten zorgen ervoor dat windprojecten vertraging oplopen of helemaal niet kunnen ontwikkeld worden. Greenpeace roept de provinciale en lokale besturen op om een “positief klimaat voor nieuwe windprojecten te creëren”. “Windenergie op land is cruciaal voor een snelle energietransitie en windprojecten met directe participatie door de burger bieden vele voordelen voor de lokale economie”, verklaart Mathieu Soete van Greenpeace.

In het klassement staan dit jaar ook een aantal nieuwkomers, Bolt, Antargaz en Vlaamse Energieleverancier. Bolt scoort meteen al 15/20 in het klassement. Dat komt omdat het een brug wil bouwen tussen lokale energieproducenten en de consument. “De stimulans die Bolt hiermee aan deze kleine producenten geeft om te blijven investeren, is echter moeilijk hard te maken, en het bedrijf heeft zelf geen investeringsplannen, waardoor het niet de top van het klassement bereikt”, luidt de verklaring.

Antargaz en Vlaamse Energieleverancier halen een zwakke score omdat ze maar weinig bijdragen aan de energietransitie.