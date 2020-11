Syrische minister van Buitenlandse Zaken overleden

De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Walid al-Muallem, is maandagochtend op 79-jarige leeftijd overleden. Dat maakt de regering bekend, zonder meer details te geven. Muallem was al sinds 2006 een van de gezichten van het Syrische regime op het internationale toneel, waar hij bekendstond voor zijn sarcasme en zijn virulente kritiek op de westerse landen. De burgeroorlog die al sinds 2011 woedt was volgens de minister te wijten aan een “buitenlands” complot.

Slechts enkele maanden na de start van het conflict vaardigden de Verenigde Staten al sancties uit tegen de minister van Buitenlandse Zaken, onder meer vanwege zijn pogingen om “de gruwelijke daden van het regime te verdoezelen”.

Zijn laatste publieke optreden was afgelopen vrijdag nog, op een Syrische conferentie over de terugkeer van miljoenen vluchtelingen naar Syrië. Hij leek verzwakt en moest door twee mannen ondersteund worden om te stappen.

Muallem, diplomaat sinds 1964, was ook vicepremier. In de jaren 90 was hij jarenlang Syrisch ambassadeur in Washington.