Belgische vrouw (32) vermoord op Martinique

Op het Franse eiland Martinique is vorige zondag een Belgische vrouw (32) vermoord. Haar 33-jarige partner werd opgepakt op verdenking van moord.

Camille Pierre (32) verbleef op 8 november bij een vriend in het dorp Le Marin, toen ze met een kogel in het hoofd om het leven werd gebracht. De brandweer kwam eerst ter plaatse voor verzorging, maar de vrouw overleed ter plaatse. De ambulanciers brachten daarna de lokale politie op de hoogte. De 33-jarige man waarbij het slachtoffer verbleef, werd vervolgens ondervraagd. De man - gekend bij het gerecht voor drugsfeiten - had het over een uit de hand gelopen echtelijke ruzie. Hij werd opgepakt op verdenking van partnermoord.

Het overlijden van Pierre wekt ontstentenis bij de bewoners van Opont, het Waalse dorpje waar ze vandaan kwam. “Het was een erg lief, spontaan, en expressief meisje. Dit is een trieste dag”, reageerde haar voormalige leraar uit de lagere school. Na een tumultueuze jeugd verhuisde de vrouw zes jaar geleden naar Martinique, een Frans overzees gebied in de Caraïben.