Vier gewonden bij brand in Berlijns metrostation

In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn vier mensen gewond geraakt toen brand uitbrak in een metrostation. Dat meldt de Berlijnse brandweer. Meer dan 100 brandweerlui werden in de nacht van zondag op maandag ingezet om de brand te bestrijden. Drie van de vier gewonden worden behandeld voor rookvergiftiging, de vierde werd opgenomen met ernstige brandwonden. Het vuur was rond middernacht onder controle.

De brand brak uit in een winkel bij het station Onkel Toms Hütte, in het district Zehlendorf, en verspreidde zich naar het dak van het metrostation. Het is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft. Verschillende huizen in de buurt moesten geëvacueerd worden.