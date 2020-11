Nestlé onthult nieuwe namen voor “racistische” lolly’s

Nestlé Australia heeft maandag de nieuwe namen bekendgemaakt voor twee populaire lolly’s. De oude namen werden door sommigen als “racistisch” beschouwd.

De ‘Red Skins’ (roodhuiden), een lolly met frambozensmaak, worden omgedoopt tot ‘Red Rippers’. De naam Red skins verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt beschouwd als kwetsend. De ‘Chicos’, met chocoladesmaak, krijgen de naam ‘Cheekies’, omdat chico Spaans is voor “klein kind” en als racistisch beschouwd zou kunnen worden.

“We hopen dat de Australiërs de evolutie zullen ondersteunen. Aan de smaak verandert niets”, zegt Chris O’Donnell van Nestlé over de naamswijziging. De ‘Red Rippers’ en de ‘Cheekies’ liggen begin 2021 al in de rekken Down Under.