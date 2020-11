Tv-kok Jeroen De Pauw filmt opvallende gast in restaurant: vos richt kleine ravage aan

Tervuren - Televisiekok Jeroen De Pauw heeft een wilde bezoeker over de vloer gekregen in zijn restaurant Canapé in Tervuren. Een vos liep binnen in de bar en richtte daarbij een kleine ravage aan. “Het diertje zat er zeker een uur”, zegt De Pauw.

“Er zitten heel veel vossen in Tervuren, zeker in de buurt van Canapé, want dat ligt vlak naast het bos”, zegt De Pauw, die beelden van het incident op Facebook postte. “Ze hebben hier ook niet zo heel veel schrik, omdat ze het gewoon zijn om veel mensen te zien. Deze vos zie ik bijna dagelijks. Maar dat hij echt binnenkwam, vond ik toch wel verrassend.”

Vos dringt binnen bij tv-kok Jeroen De Pauw. Video: Het Nieuwsblad

De beelden dateren van enkele weken geleden, nét voor de sluiting van de horeca. “Een van onze klanten was naar buiten gegaan om de hond die in zijn auto zat uit te laten op de parking”, zegt De Pauw. “Vermoedelijk had de vos schrik van die hond, want plots liep hij onze bar binnen, die ingericht is in een open container op onze parking.”

De klant waarschuwde het personeel in de zaak, dat onmiddellijk ging kijken. “Hij heeft er redelijk lang gezeten, zeker een uur”, zegt De Pauw. “Hij stootte heel wat glazen en drank om, maar bleef wel ongedeerd. Ik durfde hem niet te pakken, want er is me altijd gezegd dat vossen die niet veel schrik hebben wel eens hondsdolheid kunnen hebben. Na een tijdje hebben we gewoon de lichten uitgedaan, en is de vos uit zichzelf naar buiten gelopen, terug richting Zoniënwoud.”