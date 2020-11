Is ons land klaar voor de komst van een vaccin? “Uiteraard zal het niet mogelijk zijn iedereen te vaccineren”

Niet alleen Pfizer, maar ook de universiteit van Oxford heeft bijna een coronavaccin klaar. Maar wie krijgt er straks een? En hoe komt dat tot bij ons? In het Verenigd Koninkrijk is de National Health Service zich al maanden aan het voorbereiden op de komst van het vaccin, maar in ons land blijven er nog veel vragen. Een nieuwe TaskForce zal zich daar de komende weken over buigen.