Hoe drie Amerikaanse militairen een bloedbad konden voorkomen op de Thalys tussen Brussel en Parijs

Op 21 augustus 2015 stapten meer dan 500 passagiers in Brussel-Zuid op de Thalys naar Parijs. Onder hen de zwaarbewapende Ayoub El Khazzani (25). Hij wou iedereen vermoorden. Maar enkele heldhaftige passagiers konden dat voorkomen. Vandaag start in Parijs zijn proces. In de beklaagdenbank zit ook één Belg. En op de getuigenlijst staat Clint Eastwood.