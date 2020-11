Pro League opgelucht na uitspraak arbeidsrechtbank in zaak-Selemani

De Pro League reageert opgelucht op de uitspraak van de arbeidsrechtbank in de zaak tussen Union en haar ex-speler Faïz Selemani. “Met haar uitspraak bevestigt de arbeidsrechtbank het belang van het arbeidscontract en de procedures voor het professionele voetbal”, zo klinkt het in een persbericht.

Vrijdag raakte bekend dat Selemani Union een schadevergoeding moet betalen van meer dan een half miljoen euro, vermeerderd met intresten. In de zomer van 2019 verbrak de Comorese spelmaker eenzijdig zijn contract bij Union. Enkele dagen later viste KV Kortrijk Selemani op, zonder een transfersom te betalen. Union stapte daarop naar de arbeidsrechtbank. De Pro League ondersteunde de club in haar demarche en deelde haar bezorgdheden.

“Het contract tussen een speler en zijn club en de afspraken die dit met zich meebrengt, zijn een hoeksteen van het profvoetbal”, aldus de Pro League. “Inkomsten van transfers zijn een essentieel onderdeel van het economisch model van ons professionele voetbal. Praktijken zoals degene opgezet door de speler en zijn entourage brengen dit model in gevaar. We zijn dan ook opgelucht met de uitspraak van de arbeidsrechtbank die de speler en zijn entourage terechtwijst en het belang van het arbeidscontract en de verbintenissen die er mee samengaan bevestigt.”

