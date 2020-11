Steven Van Gucht: “Piek op intensieve zorg lijkt achter de rug”

Net zoals het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames, neemt nu ook het aantal patiënten op intensieve zorgen af. Zondag waren er 1.439 ICU-bedden bezet. “Het lijkt erop dat de piek op ICU op maandag 9 november ligt, toen er 1.474 bedden bezet waren”, zei viroloog Steven Van Gucht maandag op de persconferentie van Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum.

Tussen 6 en 12 november kwamen er elke dag gemiddeld 5.057 coronabesmettingen bij. Dat is een daling van 47 procent tegenover de vorige periode, toen er dagelijks nog gemiddeld 9.594 besmettingen waren. In totaal werden nu al 535.939 besmettingen geregistreerd. “De cijfers halveren nu om de acht dagen, we zijn stilaan op de goede weg om alle curves naar beneden te krijgen”, klinkt het bij Steven Van Gucht.

In de periode van 9 tot 15 november werden gemiddeld 463 mensen opgenomen in het ziekenhuis, 22 procent minder dan vorige week. Zondag waren er volgens de voorlopige cijfers van Sciensano 294 opnames. Het is geleden van 19 oktober dat er nog minder dan 300 opnames waren. Volgens Van Gucht halveren de ziekenhuisopnames nu om de 20 dagen.

In totaal liggen er nu 6.518 patiënten in het ziekenhuis, van wie 1.439 op intensieve zorgen. “Op ICU lijkt een plateaufase bereikt”, aldus Van Gucht. “We schommelen al een twaalftal dagen tussen de 1.400 en de 1.500 bezette bedden. Het lijkt erop dat de piek zich bevond op maandag 9 november, toen er 1.474 bedden bezet waren.”

Het aantal overlijdens per dag blijft wel nog stijgen, maar minder sterk. Tussen 6 en 12 november stierven er elke dag gemiddeld 197 mensen aan COVID-19 (+6,7 procent). Dat brengt het gemiddelde aantal doden opnieuw onder de 200. “De piek van de overlijdens zal zich waarschijnlijk optekenen op vrijdag 6 november met 200 overlijdens op een dag”, besluit Van Gucht.

“30 procent van alle patiënten had géén onderliggende aandoening”

Van Gucht schetste ook het profiel van gehospitaliseerde patiënten met Covid-19. “Dat blijft gelijkaardig: het gaat om een patiënt van 50 tot 80 jaar oud, iets vaker mannen (54,4 procent) dan vrouwen. De helft is ouder dan 70 jaar, net als in de eerste golf. Toch werden er opvallend minder bewoners uit woon-zorgcentra opgenomen: bij de patiënten ouder dan 65 jaar kwam 14,5 procent uit een woon-zorgcentrum. Bij de eerste golf was dat nog 25 procent”, klinkt het. “Er werden ook minder zorgverleners opgenomen: 1,6 procent, tegenover 7 procent tijdens de eerste golf. Waarschijnlijk een gevolg van het feit dat het medisch personeel meer vertrouwd is met het virus, en beschikt over meer beschermingsmateriaal.”

“Ook op Intensieve Zorg is het profiel van de gemiddelde patiënt grotendeels vergelijkbaar met de eerste golf. Daar gaat het doorgaans om een man van 60 jaar oud, iets jonger dan de doorsnee ziekenhuispatiënt: op Intensieve Zorg is de helft ouder dan 66. Ook hier gaat het vaker om mannen (68 procent) dan om vrouwen. Het is wel belangrijk om te vermelden dat mensen van alle leeftijden op Intensieve Zorg kunnen belanden”, benadrukt Van Gucht.

“71 procent van de gehospitaliseerde patiënten had minstens één onderliggende aandoening”, klinkt het. “Het aantal patiënten dat geen onderliggende aandoeningen had, is zelfs toegenomen tegenover de eerste golf: toen ging het om 24,5 procent, nu om 30 procent. Ook op intensieve zorgen gaat om bijna 30 procent zonder een onderliggende aandoening, meer dan in de eerste golf.”

“Sinterklaas zal cadeautjes kunnen brengen”

Van Gucht had ook een geruststellende boodschap voor de kinderen: “Sinterklaas zal ook in deze tijden cadeautjes aan huis kunnen brengen. Jullie konden de Sint door de maatregelen niet persoonlijk opwachten, maar de goedheilige man krijgt van onze ministers wel een uitzondering op de avondklok en de quarantaineregels. Maar ook de Sint en zijn Pieten zullen voorzichtig moeten zijn: ze zullen afstand houden, een mondmasker dragen, en hun handen vaak wassen.”

Ook als de Sint bij opa en oma of peter en meter langskwam, vraagt Van Gucht om voorzichtigheid: “We begrijpen dat zij hun oogappels de afgelopen maanden erg hebben gemist, en hen een plezier willen doen met een cadeau van de Sint. Maar het is belangrijk om dat veilig te doen: door de Sint te vragen om de cadeautjes bij de kinderen thuis te brengen, bijvoorbeeld. Als je dat toch zelf wil doen, doe het dan buiten, draag een mondmasker, en respecteer een veilige afstand van 1,5 meter.”

“Thuiswerk nog steeds verplicht”

Ook interfederaal woordvoerder Yves Stevens vroeg om respect voor de regels. “De lessen in onze scholen zijn hervat. Dat betekent dat meer mensen het openbaar vervoer zullen nemen. We roepen alle werkgevers en werknemers dan ook op om de regels rond thuiswerk te respecteren. Dat is nog altijd verplicht, tenzij het onmogelijk is door de aard van de activiteit en/of de continuïteit van de dienstverlening”, klinkt het. “De cijfers blijven dalen. Dat is hoopgevend, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat de situatie in de zorgsector nog steeds zeer zwaar is. We zijn op de goede weg, maar die weg is nog lang. Het is belangrijk dat we elkaar blijven steunen. Het is hartverwarmend om te zien dat er solidariteitsacties ontstaan. Laat elkaar niet los, ook al moet je afstand bewaren. Met een team van 11 miljoen zal het lukken om door deze moeilijke periode te geraken.”