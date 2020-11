“President Trump blijft hard optreden tegen China en Chinese bedrijven”

De Amerikaanse president Donald Trump blijft in de laatste weken van zijn presidentschap hard optreden tegen China en Chinese bedrijven. Volgens ingewijden van persbureau Bloomberg wil hij onder meer illegale visserij tegengaan. Ook gaat het om acties tegen hoge officieren en instituties binnen de Communistische Partij die schade aanrichten in Hongkong of de westelijke regio Xinjiang.

Met nieuwe restricties zou Trump daarbij Amerikaanse technologie willen beschermen tegen gebruik door het Chinese leger of door bedrijven die gecontroleerd worden door het leger.

Eerder werd al gezegd dat Trump blijft doorgaan met zijn aanpak van Chinese bedrijven die hij als een bedreiging voor de VS ziet. Hij heeft vorige week een decreet ondertekend dat Amerikaanse bedrijven en beleggers verbiedt om te investeren in Chinese ondernemingen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het leger van het land. China wendt zich voor de modernisering van zijn leger en inlichtingendiensten steeds meer tot Amerikaans kapitaal, aldus de president die daar een stokje voor wil steken.

De regering van Trump heeft in december een deadline ingesteld om banken te benoemen en sancties op te leggen, wanneer die deals hebben met ambtenaren die Hongkongs autonomie ondermijnen. Ook onderzoekt de Amerikaanse regering naar verluidt of er restricties kunnen worden opgelegd aan de betaalplatformen van het Chinese techbedrijf Tencent en het eveneens Chinese betalingsbedrijf Ant Group.