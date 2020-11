Dit is het profiel van de coronapatiënt van de tweede golf

Het voorlopige profiel van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen met Covid-19, ligt in de tweede golf dicht bij dat van de eerste. Opvallend: op intensieve zorgen heeft 30 procent van de patiënten geen onderliggende aandoeningen, een stijging in vergelijking met de eerste golf. Dat zei viroloog Steven Van Gucht maandag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano.

Het profiel van de gehospitaliseerde patiënt blijft, op basis van gegevens tussen 31 augustus en 3 november, vrij gelijkaardig als tijdens de eerste piek in het voorjaar. Gemiddeld gaat het om mensen tussen de 50 en de 80 jaar, al is de helft van de patiënten ouder dan 70 jaar. Ook worden mannen vaker in het ziekenhuis opgenomen dan vrouwen. 70 procent van de gehospitaliseerde patiënten had minstens een onderliggend gezondheidsprobleem.

Opvallend is dat er verhoudingsgewijs opvallend minder bewoners uit woon-zorgcentra in het ziekenhuis belanden. Tijdens de eerste golf kwam 25 procent van de ziekenhuispatiënten ouder dan 65 uit een rusthuis, nu is dat nog maar 14,5 procent. Ook het aantal zorgverleners dat in het ziekenhuis terechtkomt, is gedaald: in de eerste golf was 7 procent van de hospitalisaties zorgverlener, nu ligt dat aantal op 1,6 procent.

Intensieve zorg

Ook het profiel van de gehospitaliseerde patiënt op intensieve zorg is vergelijkbaar met dat van in het voorjaar. De typische patiënt op ICU is een man van in de 60. Daarmee is de doorsnee ICU-patiënt iets jonger dan bij de gewone ziekenhuisopnames. Van Gucht wijst er wel op dat zowel jong als oud op intensieve zorgen kan terechtkomen.

Opmerkelijk is dat het aantal patiënten zonder onderliggende aandoeningen op ICU is toegenomen in vergelijking met de eerste golf. Nu heeft bijna 30 procent van de ICU-patiënten geen andere gezondheidsproblemen, tijdens de eerste golf was dat nog 24,5 procent.