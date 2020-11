Arbeider overleden na instorting van muur in Seraing

Een dertiger is vrijdag om het leven gekomen op zijn werkplaats in het Luikse Seraing na de instorting van een muur. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat maandag.

De dertiger was samen met een collega de omgeving van het bedrijf Renewi, in de rue de l’Environment in Seraing, aan het schoonmaken toen een muur op hem instortte. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het betreft een scheidingsmuur tussen het afvalverwerkingsbedrijf en een naburig bedrijf.

Het arbeidsauditoraat en een inspecteur welzijn op het werk kwamen ter plaatse. Er werd een stabiliteitsexpert aangesteld om de oorzaken van de instorting te onderzoeken. De conclusies van deze expert zijn nog niet overgemaakt aan het arbeidsauditoraat.