Meer dan 1.200 migranten aangekomen op Canarische Eilanden in één weekend

Op de Canarische Eilanden, de eilandengroep voor de kust van West-Afrika die behoort tot Spanje, zijn afgelopen weekend in totaal 1.275 migranten aangekomen op 42 open houten boten. Dat melden de havenautoriteiten. Op Cyprus is dan weer voor de vijfde dag op een rij een migrantenboot aangekomen vanuit Turkije.

Sinds januari steeg het aantal migranten die de eilandengroep bereiken via de zee tot 17.000. Dat zijn er ongeveer zes keer zoveel als in het hele jaar ervoor. De meeste migranten, die hun Afrikaanse thuisland verlieten voor armoede en geweld, komen voor registratie aan op de pier van havenstad Areguineguin, in het zuidwesten van Gran Canaria.

Velen worden na registratie ondergebracht in hotels, die wegens de coronacrisis leegstaan.

Voor de kust van Cyprus werd voor de vijfde dag op rij een migrantenboot onderschept die vanuit Turkije kwam aangevaren. Aan boord waren 21 mensen. Bijna dagelijks komen er kleine groepen migranten uit Turkije, Syrië of Libanon aan in Cyprus.

De overheid in Nicosia heeft de Europese Unie al vaker om hulp gevraagd omdat de opvangcentra voor asielzoekers overbevolkt zijn. Volgens de Cypriotische politie kwamen vorig jaar bijna 10.000 migranten aan op het eiland met 1,2 miljoen inwoners.