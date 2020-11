Schepen die herstelt van corona wil “bruin gespuis platkloppen” na rellen, burgemeester kan er niet mee lachen

Ruiselede -

De Ruiseleedse schepen van Sport Frans Debouck reageerde afgelopen weekend op Facebook ongemeen fel op de belaging van drie agenten in Elsene. ‘Platkloppen dat bruin gespuis dat ze het maanden later nog gevoelen’, postte hij. “Ik ging te ver”, gaf hij maandagmorgen toe. Burgemeester Greet De Roo is not amused.