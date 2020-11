Model filmt overvol mortuarium in Rusland: “Overheid probeert aantal coronadoden te verdoezelen”

Een Russisch model beweert dat de Russische overheid het ware aantal coronadoden in het land probeert te verdoezelen. Olga Kagarlitskaya (37) filmde vorige week het mortuarium waar haar overleden vader opgebaard ligt. “De officiële cijfers spreken over zeven coronadoden”, schrijft ze bij beelden van een overvol lijkenhuis.

Het Russische model wil de omvang van de coronacrisis in het land tonen en filmde het mortuarium toen ze lichaam van haar vader ging ophalen. De man was zelf arts en raakte besmet met het virus door besmette patiënten te vervoeren, aldus Kagarlitskaya. Volgens de vrouw probeerde het personeel van het mortuarium te verhinderen dat ze zou zien hoeveel lijken er opgebaard liggen.

“Het zijn er alvast veel meer dan zeven”, schrijft Kagarlitskaya bij de beelden die ze op sociale media zette. Ze beweert dat personeelsleden later toegaven dat er meer dan vijftig gestorven mensen lagen. Bovendien schrijft het model dat de overheid de overlijdensaktes van zorgpersoneel probeert te vervalsen, zodat de doodsoorzaak iets anders dan Covid-19 is.

“Grimmige realiteit”

“Een medewerker van het mortuarium vertelde me dat ik niet moet wachten op een betrouwbare en onafhankelijke akte”, aldus de rouwende Kagarlitskaya. “Omdat ze moeten invullen wat het ministerie in Moskou hen opdraagt.”

Volgens de vrouw – die in 2005 tot Miss Samara werd gekroond – probeert de Russische overheid op die manier te vermijden dat er schadevergoedingen moeten worden uitbetaald aan medisch personeel dat corona kreeg.

Kagarlitskaya is niet de enige die beweert dat de Russische overheid de coronacijfers in het land manipuleert. Een Russische wiskundige die tot voor kort nog voor de overheid werkte, zei eerder dat de cijfers van de coronadoden in het land “volledig vals” zijn, om de “grimmige realiteit van de tweede golf” te verdoezelen.