Uitbater pitazaak slaat dronken klant een gebroken neus

Lierde / Lier - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is een 38-jarige man uit Lier verschenen die beschuldigd wordt van opzettelijke slagen en verwondingen. Hij sloeg een klant van zijn pitazaak een gebroken neus na een dispuut in april 2018. Het parket vraagt een celstraf van 8 maanden en 800 euro boete.

De klant wilde zijn pita binnen opeten maar werd erop gewezen dat de zaak ging sluiten en hij buiten verder moest eten. Daarom kwam het tot een verbale woordenwisseling, die uitmondde in fysieke agressie. De uitbater beweert dat hij werd uitgedaagd door de klant en zelf aangevallen werd, waarop hij zich heeft verdedigd. Op camerabeelden van buiten is enkel te zien dat de uitbater zelf de eerste slagen uitdeelt, enkele rake vuistslagen recht in het aangezicht van het slachtoffer. De man hield er een gebroken neus en een blauw oog aan over.

Volgens het parket is er geen sprake van wettelijke zelfverdediging. “De klant was duidelijk dronken, maar als uitbater van een pitazaak kom je wel vaker in contact met dronkenmanspraat, dat mag geen aanleiding geven tot geweld”, klonk het. Het parket vorderde 8 maanden cel en een boete van 800 euro. De verdediging van de man pleitte wél wettelijke zelfverdediging en vroeg de vrijspraak. “Hij werd zelf aangevallen, dan is het normaal dat je terugslaat”, klonk het. Het slachtoffer vroeg zijn medische kosten terug te betalen. Een vonnis wordt binnen een maand verwacht.