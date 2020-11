Recidivist veroordeeld tot 30 maanden cel voor dealen van speed en wiet: “Voor eigen gebruik”

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft maandag een 48-jarige man uit Lommel voor inbreuken op de drugswet veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden en een boete van 8.000 euro. Hij stond terecht voor het dealen van speed en wiet. Een huiszoeking leverde twee kilo speed en een kilo wiet op. De man is een goede bekende van het gerecht. Zijn strafregister telt intussen zes bladzijden. Hij klonk nogal ongeloofwaardig toen hij tegenover de rechter verklaarde dat de hoeveelheden drugs voor eigen gebruik waren.

Naar eigen zeggen kocht hij verdovende middelen in grote partijen aan om zo de prijs te drukken. Op zijn strafblad staat al onder meer een veroordeling tot 7 jaar cel. Hij werd al veroordeeld voor opzettelijke slagen en diefstal. In totaal prijkten zestien correctionele veroordelingen op zijn strafblad.

Op 6 juli 2020 werd de man in de Hasseltse stationsbuurt onderschept. Hij had cash op zak, toen de politie hem tegenhield in een steegje dat goed gekend is bij dealers en afnemers. Op zijn verblijfplaats lagen twee precisieweegschalen, gripzakjes, de verdovende middelen, een geldbedrag van 3.070 euro en een contactenlijst met klanten. Hij was sinds 1 maart 2020 als dealer actief. Het geld was volgens hem afkomstig van zwartwerk. Ondanks de objectieve vaststellingen ontkende de man de feiten.

De procureur vond heel zijn uitleg ongeloofwaardig en maakte duidelijk dat de recidivist een tijd uit de maatschappij verwijderd moet worden. Volgens de rechtbank getuigden de feiten van een gebrek aan normbesef en had beklaagde alleen oog voor het geldgewin. Bij hem zelf is er ook sprake van een hardnekkige verslaving. De verdovende middelen, het geld en materialen zijn verbeurd verklaard.