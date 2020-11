Jacky Mathijssen haalt Aster Vranckx in laatste instantie bij selectie nationale beloften

Jacky Mathijssen, de coach van de Belgische beloften, heeft één dag voor de laatste en beslissende EK-kwalificatiewedstrijd van de Jonge Duivels in Bosnië, Aster Vranckx nog bij zijn selectie gehaald. Het is voor de achttienjarige middenvelder van KV Mechelen zijn eerste selectie voor de beloften.

Vranckx moet in extremis Standard-middenvelder Nicolas Raskin vervangen. Raskin verliet vrijdag het oefenkamp van de beloften nadat bleek dat hij nog een schorsing meedroeg van bij de U19. De laatste wedstrijd met inzet van Vranckx dateert intussen wel al van eind september tegen STVV. Hij scoorde toen beide doelpunten in de 2-0 zege van Malinwa. Nadien stond hij aan de kant met een coronabesmetting. Vorige week donderdag maakte hij zijn wederoptreden in een oefenduel tegen Union.

De Jonge Duivels strijden in Bosnië voor EK-kwalificatie. Na de nederlaag vorige maand in Moldavië (1-0) namen de Duitsers (15 ptn) de leiding in de groep over. Duitsland treft dinsdag nog Wales. Met dertien punten zijn de Belgen wel zeker van minstens de tweede stek. Die kan ook nog een stek in de eindronde opleveren.

De negen groepswinnaars en de vijf beste nummers twee plaatsen zich immers rechtstreeks voor een eerste groepsfase, in maart 2021, met daarin zestien landen, waaronder gastlanden Hongarije en Slovenië. Momenteel behoort België tot de vijf beste nummers twee. De vier groepswinnaars en vier runner-ups van die groepsfase kwalificeren zich voor het werkelijke EK, ook in Hongarije en Slovenië (31 mei - 6 juni). Dat EK zal in een knock-outsysteem worden afgewerkt. De kwartfinales en halve finales worden gespreid over Hongarije en Slovenië. De finale vindt plaats in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. (belga)