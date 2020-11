Eduard Sobol (Club Brugge) en Yevhen Makarenko (KV Kortrijk) lopen corona op bij nationale ploeg van Oekraïne

Jupiler Pro League-spelers Eduard Sobol (Club Brugge) en Yevhen Makarenko (KV Kortrijk) hebben corona opgelopen bij de nationale ploeg van Oekraïne. Dat maakte de Oekraïense voetbalbond maandagmiddag bekend op zijn website. Beide spelers zitten momenteel in isolatie. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze de wedstrijd tussen Club Brugge en KV Kortrijk van komend weekend aan zich moeten laten voorbijgaan.

Vooral bij Club Brugge zullen ze de nieuwe coronabesmetting bij één van hun spelers tijdens de interlandbreak maar matig kunnen appreciëren. In september uitte blauw-zwart al zijn ongenoegen toen het Brandon Mechele en twee spelers van de U17 met een positieve test terugkreeg van de nationale (jeugd)ploeg. Vorige maand testten dan weer Simon Mignolet, Odilon Kossounou en Michael Krmencik positief enkele dagen nadat ze terugkwamen van de nationale ploeg.

“Bij Club leven we dag in, dag uit in onze bubbel. (...) Buiten hun familie zien de spelers bijna niemand. Dat is dus redelijk onder controle, nu halen we weer veel bubbels door elkaar. Ook als je gaat reizen, neem je risico’s”, zei Club-coach Philippe Clement daar vorige week nog over.