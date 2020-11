Hartverscheurend: wanhopige moeder schreeuwt om baby wanneer bootje met vluchtelingen zinkt

Open Arms, een vzw die zich inzet voor bootvluchtelingen, heeft vorige week hartverscheurende beelden gedeeld die werden gefilmd in de Middellandse Zee. De vrijwilligers hielpen vluchtelingen wier bootje gezonken was, maar een gestrande moeder kon haar zes maanden oude baby niet vinden. De wanhopige vrouw schreeuwt het uit in de schokkende video.

Open Arms kon baby Joseph even later lokaliseren. Hij ademde niet meer, maar kon kortstondig gereanimeerd worden. Enkele uren later is de kleine Joseph alsnog overleden.

De non-profitorganisatie verspreidt de hartverscheurende beelden om aandacht te vragen voor de gevaren die de vluchtelingen moeten doorstaan tijdens hun tocht over de Middellandse Zee. Open Arms hekelt ook het beleid van Europa, dat minder reddingsschepen inzet om bootvluchtelingen in nood te helpen.

