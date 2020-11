Nieuwe interland-opdoffer voor Club Brugge: Emmanuel Dennis keert met enkelblessure terug uit Nigeria

De interlandbreak heeft Club Brugge geen goed nieuws gebracht. Uit Oekraïne kwam het nieuws dat linksachter Eduard Sobol corona heeft opgelopen, terwijl Emmanuel Dennis bij de nationale ploeg van Nigeria geblesseerd raakte aan zijn enkel. De ernst van die blessure is nog niet duidelijk.

LEES OOK. Eduard Sobol (Club Brugge) en Yevhen Makarenko (KV Kortrijk) lopen corona op bij nationale ploeg van Oekraïne

Dennis was opgeroepen voor de kwalificatiematch voor de Africa Cup tegen Sierra Leone, maar zal niet in actie komen voor de Super Eagles. Hij heeft zijn enkel omgeslagen op training. De aanvaller, die maandag zijn 23ste verjaardag vierde, was tot nu toe altijd een basisspeler als het er echt op aankwam voor Club Brugge. Hij was ook al goed voor een goal in de Champions League.

Eerder op maandag kwam al het nieuws dat blauw-zwart het ook even zonder Eduard Sobol zal moeten doen. De linksachter heeft corona opgelopen bij de nationale ploeg van Oekraïne. Beter nieuws kwam er wel van Krépin Diatta. De flankspeler van blauw-zwart wist zich met Senegal als eerste land te plaatsen voor de Africa Cup.