Drugs, verraad en overspel: zowel dader als slachtoffer van steekpartij riskeren gevangenisstraf

Het openbaar ministerie heeft gevangenisstraffen van achttien en dertig maanden gevraagd voor twee mannen uit Bilzen die elkaar te lijf gingen met een mes. Daarbij geraakte één van de twee beklaagden zwaargewond en verkeerde hij een tijd in levensgevaar.

De feiten dateren van eind juli vorig jaar. De twee mannen hadden al een tijd ruzie omdat de ene de andere verklikt had bij de politie waardoor die een kilo drugs door de wc moest spoelen.

De 43-jarige man begon toen het leven zuur te maken van zijn 35-jarige verklikker. Zo stuurde hij de ene na de andere bedreiging naar de verklikker en zijn vader. Hij dook ook in het bed met de vriendin van de verklikker. Op 31 juli trokken die vriendin, de verklikker en een gemeenschappelijke vriend naar de veertiger om alles uit te praten. Aan de woning kwam het tot een confrontatie waarbij in eerste instantie heen en weer werd geduwd.

Tijdens een tweede confrontatie pakte de dertiger een mes en stak hij de veertiger in de buik. Daarna vertrokken de drie anderen meteen, zonder de hulpdiensten te bellen. De veertiger werd met levensbedreigende verwondingen, geperforeerde darmen en bloedverlies opgenomen in het ZOL. Toen de politie in het ziekenhuis aankwamen, werden ze aangesproken door de vader van dertiger die hen op de hoogte bracht van de verwondingen die zijn zoon tijdens de vecht- en steekpartij had opgelopen.

De veertiger moest in het ziekenhuis verblijven en vroeg hiervoor een schadevergoeding van 3.500 euro. De dertiger riskeert een gevangenisstraf van dertig maanden en een boete van 6.400 euro. Voor de slagen en de belagingen die de veertiger toebracht, riskeert hij op zijn beurt een gevangenisstraf van 18 maanden en een boete van 3.200 euro.

Vonnis op 14 december.