Ex-man Barbara Sarafian voor de rechter voor “sabotage” op Facebook en Instagram

Gent - De aanslepende vechtscheiding van actrice Barbara Sarafian met horeca-ondernemer Yves De Moor heeft maandag een staartje gekregen voor de strafrechter in Gent. De Moor moest zich verdedigen omdat hij na hun breuk weigerde de wachtwoorden van Sarafian haar sociale media terug te geven. “Ik wou de wachtwoorden gebruiken als onderpand om mijn appartement in Oostende terug te krijgen. Je denkt niet helder op zo’n moment.”

Actrice Barbara Sarafian diende na de verbreking van haar kortstondige huwelijk maar liefst acht klachten in tegen haar ex-echtgenoot, horeca-uitbater Yves De Moor. De klachten waren: slagen en verwondingen, diefstal, belaging, laster, eerroof, mondelinge bedreigingen, beschadiging van roerende eigendommen en hacking.

De Gentse raadkamer besliste in oktober van vorig jaar om al die klachten, op die van de hacking na, van tafel te vegen. Ofwel waren ze vals, ofwel waren er geen bewijzen voor. In het hof van beroep werd dat nog eens bevestigd. De aanklacht wegens hacking werd maandag behandeld op de Gentse correctionele rechtbank. De rechter riep op om niet te focussen op de relatie, maar op de strafrechtelijke aspecten.

“Imagoschade voor Sarafian”

Volgens advocate An-Sofie Raes was het toch belangrijk om te benadrukken dat op 13 juni 2017 de relatie beëindigd werd. “Voor de relatie had mevrouw Sarafian geen accounts op sociale media. Meneer De Moor overtuigde haar om er aan te maken, om zo haar zichtbaarheid te vergroten als actrice. Ze ontwikkelden samen die accounts, maar na een breuk heeft hij geen reden meer om op die accounts te zitten.”

Daar vervolgde Van Raes met haar opsomming van de vermeende misdrijven van sabotage van gegevens en de externe hacking. “Op 16 juni werd het e-mailadres van haar Instagram gewijzigd naar het e-mailadres van meneer De Moor, na het einde van de relatie dus. Op 26 juni wordt dan ook nog eens haar wachtwoord gewijzigd op Facebook en wordt ze verwijderd als beheerder op de Facebookpagina. De hacking was toen voltrokken. Nadien gaf hij ook aan dat hij de wachtwoorden gebruikte als onderpand tot wanneer ‘het geschil’ opgelost was. Door de zaak heeft ze veel volgers verloren, opdrachten mislopen en heeft haar imago schade opgelopen.”

“Onderpand voor appartement in Oostende”

Op 7 december valt het vonnis, maar de procureur drong in zijn betoog alvast niet aan: “Dit is een vechtscheiding, die is uitgemond in een heel technische kwestie. We kunnen geen bewijs leveren van deze inbreuken.” Daarop ging Jan De Wilde als advocaat Van De Moor verder. “Deze juridische procedure duurt al drie keer zo lang als het huwelijk. Mijn cliënt wil dit nu al drie jaar afsluiten, want dit is geen externe hacking of sabotage. Hij heeft emotioneel gehandeld na de scheiding, maar niet kwaadwillig. De paswoorden zijn snel teruggegeven en dat vermeldt de tegenpartij niet. Ik vraag de vrijspraak.”

Daarna was het slotwoord voor De Moor. Hij legde uit hoe hij Sarafian wou helpen met haar sociale media. “Die fanpagina op Facebook en haar Instagrampagina heb ik aangemaakt, maar ik voegde haar toe als beheerder. Facebook interesseerde haar niet en daarom heeft zij me haar persoonlijk wachtwoord gegeven. Ze kreeg daarop vragen van regisseurs en die speelde ik dan door naar haar.”

“Na de breuk heb ik haar verwijderd van de fanpagina, dat klopt. De wachtwoorden wou ik gebruiken als onderpand om mijn appartement in Oostende terug te krijgen. In zo’n periode denk je niet helder na, besef ik nu. Maar het was mijn enige stok tussen de deur. De wachtwoorden heb ik haar snel gegeven, maar zij moest ze dan wel veranderen. Dat kan ik niet doen. Meneer de rechter, ik ben onschuldig. Ik vraag zelfs niet de gunst van de opschorting, want ik ben onschuldig.”

