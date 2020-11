Waasland-Beveren wint oefenmatch tegen RWDM, Frey scoort hattrick

Waasland-Beveren heeft deze middag vertrouwen getankt met het oog op de competitie. Geel-blauw won een oefenmatch tegen RWD Molenbeek, het nummer drie uit 1B, met 4-0. De Zwitserse spits Michael Frey maakte een hattrick.

Trainer Nicky Hayen wilde van de interlandbreak gebruik maken om de conditionele achterstand van zijn troepen weg te werken. Vorige week verloren ze nog een oefenmatch tegen Kortrijk. Maandagmiddag stuurde de Limburgse coach zo goed als zijn beste ploeg het veld op. Alleen Sinani ontbrak wegens interlandverplichtingen.

Het werd de middag van Michael Frey. De Zwitserse spits maakte tegen RWDM een hattrick. Eerst werkte hij met een halve volley een voorzet van Wiegel tegen de touwen. Even later tikte hij aan de tweede paal zijn tweede van de middag binnen. In het slot van de match maakte de huurling van Fenerbache zijn hattrick compleet. De Amerikaan Joe Efford pikte tussendoor ook zijn doelpuntje mee na een één-tweetje met Daan Heymans.

Waasland-Beveren heeft zo vertrouwen getankt met het oog op de belangrijke competitiematchen tegen Cercle Brugge, Oostende en Sint-Truiden. Het nummer 17 uit de Jupilier Pro League speelt woensdag nog een oefenmatch tegen OH Leuven.

Waasland-Beveren – RWD Molenbeek: 4-0

Doelpunten: 11’ Frey (1-0), 29’ Efford (2-0), 31’ Frey (3-0), 77’ Frey (4-0)

Waasland-Beveren: Jackers; Wiegel, Schoonbaert, Vukotic, Leuko (65’ Vukcevic); Bertone (80’ Sitti), Mandjeck, Heymans;