Agente bekomt nog van gewelddadige incidenten van afgelopen weekend: “Het ergste is, dat Justitie ons in de steek laat”

Schaarbeek / Elsene -

De beelden van afgelopen weekend waarbij te zien is hoe agenten worden aangevallen tijdens een arrestatie, blijven nazinderen. Ook in Schaarbeek werd een agente (45) zaterdagavond aangevallen. Ze liep daarbij flink wat kneuzingen op. “Maar de ergste pijn is het gevoel dat we in de steek worden gelaten door Justitie.”