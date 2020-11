Oostenrijkse privacyactivist die eerder al Facebook voor de rechter daagde, richt vizier op Apple

Een groep geleid door de Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems, die eerder Facebook voor de rechter daagde, richt de pijlen nu op Apple. De onderneming overtreedt volgens hen de Europese privacyregels, omdat ze gegevens van gebruikers bijhoudt zonder hun toestemming. Er werden klachten ingediend in Duitsland en Spanje.

Noyb (“none of your business”), zo heet de groep die werd opgericht door Schrems, beschuldigt Apple ervan dat er op zijn smartphones zogenoemde trackers staan die het gedrag van de gebruikers en hun consumptiepatronen bijhoudt, zonder dat zij daarvoor hun toestemming hebben gegeven.

“We willen met onze klachten een eenvoudig principe afdwingen: trackers zijn illegaal, tenzij een gebruiker er uit vrije wil mee akkoord gaat”, zegt Nyob-advocaat Stefano Rossetti in een persbericht.

Max Schrems raakte bekend toen hij als rechtenstudent de sociaalnetwerksite Facebook aanklaagde in verband met het doorgeven van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten. Het Europees Hof van Justitie verklaarde in 2015 de beschermingsregeling voor die gegevensoverdracht (Safe Harbour), die de Commissie met de VS had uitgewerkt, ongeldig. De opvolger ervan (Privacy SHield) werd in juli dit jaar vernietigd. Sinds september mag Facebook voorlopig geen Europese gebruikersdata meer naar de VS sturen.

Noyb trok in mei ook ten strijde tegen Google. De Amerikaanse technologiegigant wordt ervan beschuldigd het gedrag van gebruikers van Android-smartphones te registreren.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)