Genk-verdediger Jhon Lucumi is beste kopper van België, Olivier Deschacht staat op plek twee

Genk-verdediger Jhon Lucumi is dit seizoen de beste kopper van de Jupiler Pro League. Dat blijkt uit cijfers van het Zwitsers onderzoeksbureau CIES Football Observatory, dat het percentage gewonnen luchtduels van elke speler in de tien sterkste Europese competities in kaart bracht.

Met 21 van de 24 gewonnen kopbalduels is Lucumi de beste in de lucht in de Jupiler Pro League. De Colombiaan wint daarmee 87,5% van de kopbalduels die hij uitvecht. Ouderdomsdeken Olivier Deschacht (Zulte Waregem) is een goede tweede met 27 van de 34 gewonnen duels. Ook opvallend zijn de cijfers van Oostende-jongeling Arthur Theate, die liefst 49 van zijn 64 duels won.

Op internationaal vlak moeten zij het wel afleggen tegen onder meer Kurt Zouma (Chelsea) en Berat Djimsiti (Atalanta). Dat duo verloor sinds de start van de competitie amper één van zijn 27 en 23 luchtduels.