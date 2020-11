Belg samen met Albanees en Kosovaar betrapt met wapensmokkel aan de Servische grens

De Servische autoriteiten hebben afgelopen week wapenonderdelen aangetroffen in een wagen met een Belgische nummerplaat. In het voertuig zaten drie personen: een Belg, een Kosovaar en Albanees. Dat meldt de Servische douane.

Bij de grensovergang stelde de Belgische persoon (42) dat hij zaakvoerder was en dat de twee inzittenden bij hem tewerkgesteld waren. Tevens verklaarde hij dat hij niets aan te geven had. Toen de douaneofficiers de bagage in de auto doorzochten, troffen ze allerlei wapenonderdelen aan. Het gaat onder meer om viziers, afstandmeters, lampen die gemonteerd kunnen worden op wapens en een nachtkijker. De persoon met de Belgische nationaliteit en de Kosovaar zal zich moeten verantwoorden voor smokkel van ‘illegale wapenonderdelen’.

Foto: carina.rs

Foto: carina.rs