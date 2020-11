Drie keer andere ‘les’ voor leerkracht Katrijn (41): “Pas toen iemand het virus kreeg, merkte ik dat dit echt werkt”

Ze worden nog net niet tureluurs, de leerkrachten in het middelbaar die vanaf vandaag moeten schipperen tussen offline en online lessen. Wiskunde- en fysicaleerkracht Katrijn (41) heeft maandagmorgen drie lessen en drie keer pakt ze het anders aan. “Het geeft een pak meer stress”, zegt ze. “Maar in de huidige omstandigheden is halftijds afstandsonderwijs de enige verstandige beslissing.”