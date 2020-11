Sekstapes moesten Martin Luther King uitschakelen: docu onthult chantage door FBI

De VS kijkt reikhalzend uit naar de documentaire ‘MLK/FBI’. Die vertelt hoe de FBI jacht maakte op “de gevaarlijkste Negro in de toekomst van dit land”, zoals Martin Luther King door hen omschreven werd. De inlichtingendienst verzamelde compromitterend materiaal over de buitenechtelijke relaties en seksuele uitspattingen van de dominee om hem te vernietigen. De docu legt voor het eerst alle puzzelstukken samen van een van de meest bedenkelijke operaties ooit.

Op 2 november 1964 krijgt Martin Luther King een brief. “King, er is slechts één ding dat je kan doen. Je weet wat dat is. Je hebt nog 34 dagen en dan ben je dood. Er is maar één weg voor je. Je kan die ...