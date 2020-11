Gerontologe Christel Geerts steekt ‘meisjes van vijftig en meer’ een hart onder de riem: “Het nieuwe veertig? Waarom mag vijftig niet gewoon vijftig zijn?”

Er zijn 700.000 vrouwen van 65-plus in Vlaanderen, maar geen enkele groep is zo onzichtbaar in de samenleving. Gerontologe Christel Geerts (59) ­– dat is ook de moeder van Conner Rousseau – schreef met Meisjes van vijftig en meer een boek over ­vrouwen in die bijzondere tweede levenshelft. “De kinderen staan op eigen benen en de druk om je te bewijzen valt weg, eigenlijk zou dit hét moment van je leven moeten zijn.”