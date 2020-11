Politiek talent Sihame El Kaouakibi maakt balans op na eerste bewogen jaar: “Ik wil me net oncomfortabel blijven voelen”

Met branie en een wilde bos krullen is Sihame El Kaouakibi (Open VLD) vorig jaar het Vlaams Parlement binnengekomen. Een complete nieuwkomer in de politiek, maar ze liet dadelijk van zich horen, onder meer door tegen de partijlijn te stemmen. Een jaar later maakt ze in een boek de balans op van dat eerste bewogen jaar. “Ik zie veel talent in de politiek, maar door de greep van de partijen komt dat er te weinig uit.”