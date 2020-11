Congolese artieste opgepakt wegens omstreden lied

Een diva van de Congolese muziek, Tshala Muana, is maandag opgepakt nadat een lied van haar online was verschenen dat als een pamflet tegen de Congolese president Félix Tshisekedi wordt geïnterpreteerd. Dat is vernomen in haar entourage.

Tshala Muana, die erom bekendstaat dat ze goede banden heeft met ex-president Joseph Kabila, “is opgepakt door de inlichtingendiensten (...) als een vulgaire crimineel”, zei haar producent, manager en echtgenoot Claude Mashala. Het nationale inlichtingenagentschap (ANR) bevestigde de arrestatie “omwille van een onderzoek”.

Tshala Muana komt uit Kasaï, zoals de huidige president Félix Tshisekedi. Ze inspireert zich in haar muziek op de Luba-folklore. De Luba zijn het omvangrijkste volk van de regio in het zuidoosten van Congo.

In het omstreden lied heeft Tshala Muana het over de verkiezingen van 30 december 2018. “Je hebt niet gewonnen van de tegenstand. De meester heeft je laten winnen en nu ben je ondankbaar tegen hem.”

Tshisekedi werd uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen, maar zijn voorganger Joseph Kabila behield een meerderheid in het parlement. De twee sloten een coalitie-akkoord. Oppositiepoliticus Martin Fayulu verzette zich tegen het akkoord, dat volgens hem “de waarheid van de urnes” schendt.

Tshala Muana noemt op geen enkel moment de naam van Tshisekedi in het lied, dat verboden werd door nationale censuurcommissie. Sinds de coalitie Tshisekedi-Kabila aan de macht is, in januari 2019, zijn er al geregeld spanningen geweest.