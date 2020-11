Leuven vangt daklozen tijdens winterperiode op in hostel

Leuven - Maandag opent de Leuvense winteropvang haar deuren voor mensen die dakloos zijn. Om voldoende capaciteit te hebben, voorziet de stad een hostel, waar ongeveer 16 mensen terechtkunnen. “Door de bestaande coronamaatregelen volstaat het huidige gebouw voor winteropvang niet”, zegt Bieke Verlinden (sp.a), schepen van Zorg en Welzijn.

“In het huidige gebouw zijn tweepersoonskamers, en zijn de gemeenschappelijke ruimtes te klein”, aldus Verlinden. “Daarom zochten we actief naar een oplossing.” Net zoals in het voorjaar zet de stad daarom een hostel in om mensen zonder thuis ’s nachts op te vangen. Het huidige pand wordt voorbehouden voor quarantaine van mensen die ziek zijn en zich in een kwetsbare situatie bevinden. Leuven werkt hiervoor samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant, dat de winteropvang beheert en begeleidt.

Vorig jaar maakten 85 personen voor één of meerdere nachten gebruik van de nachtopvang. “Dat cijfer toont aan dat er echt vraag naar is”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen). De winteropvang kadert bovendien in een bredere aanpak van dak- en thuisloosheid. “Eerder dit jaar ‘telden’ we als eerste stad in Vlaanderen het aantal dak- en thuisloze mensen. We finaliseren momenteel een methodiek, Housing First, dat duurzame huisvesting biedt voor langdurig daklozen die kampen met een psychische problematiek en/of verslaving”, besluit Corneillie.