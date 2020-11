“Sommige ouders durven niet op bezoek te gaan uit angst hun kind te besmetten”

Door de coronapandemie is het voor ouders erg moeilijk geworden om hun te vroeg geboren baby’tje te bezoeken en vast te pakken in het ziekenhuis. Nochtans is contact cruciaal voor de fysieke en mentale gezondheid van zowel mama en papa als het kindje. “In de ergste gevallen geven sommige baby’s het op als ze geen liefde krijgen”, zegt Kirsten Livens van de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen.