“Meeste van 14.000 Belgische coronadoden hadden vermeden kunnen worden. Uw systeem schoot tekort”

“Uw politieke systeem heeft tekortgeschoten. De meeste van die 14.000 Belgische coronadoden hadden vermeden kunnen worden.” Dat heeft Richard Horton, hoofdredacteur van het prestigieuze medische tijdschrift The Lancet, maandagmiddag gezegd in de Kamer. Horton was digitaal te gast in de commissie die zich bezighoudt met de evaluatie van de Covid-19-pandemie.